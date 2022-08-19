إردوغان لهرتسوغ: سنُكسب العلاقات زخما جديدا مع تعيين السفراء

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إننا "سنُكسب العلاقات زخما جديدا مع تعيين السفراء".

وكانت قد أعلنت إسرائيل، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

واتفق الطرفان على إعادة الطيران الإسرائيلي إلى تركيا.

وبارك الرئيسان تطبيع العلاقات، وعبرا عن "أملهما في تطور العلاقات في كل المجالات".

وبارك هرتسوغ مباردة إردوغان بلقائه مع الرئيسين الروسي والأوكراني على انفراد ودفعه باتجاه رفع الحظر والحصار الرورسيين عن الموانئ الأوكرانية التي تصدّر الحبوب.

وكان قد قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الأربعاء إن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لإسرائيل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

ويعتزم الرئيس التركي، زيارة إسرائيل، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعلان الجانبين، الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين.