تركيا: مقتل 32 شخصا في حادثي طرق منفصلين

ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، مساء السبت، أن 16 شخصا قتلوا و29 آخرين أصيبوا جراء تعرضهم لحادث دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين، وذلك في حادث ثانٍ منفصل الحادث الذي وقع صباح السبت وخلّف أيضًا 16 قتيلا.

وأشارت صحف "تركية" إلى أن الشاحنة تعطلت مكابحها ثم دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

ووقع الحادث قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة. ووثق مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، فيما يمكن سماع صرخات المتواجدين في المكان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 21 بجروح في جنوب شرقي تركيا في حادث سير بين سيارة إسعاف وحافلة.

وكان قد قال الحاكم داود غول، على "تويتر" في وقت سابق -قبل ارتفاع عدد القتلى-، إنه "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (...) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (...) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

قالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضاف الحاكم أن ثلاثة عناصر أطفاء ومسعفين وصحافيين بين الضحايا. وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئيًا وحطام سيارات.