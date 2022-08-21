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الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران: يستأنف مهامه خلال أيام

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 17:16

الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران: يستأنف مهامه خلال أيام
أمين مجلس الأمن الإيراني، علي شمخاني، ونظيره الإماراتي، طحنون بن زايد، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، عن إعادة سفيرها إلى إيران. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن السفير الإماراتي لدى إيران، سيف محمد الزعابي، سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء "في إطار حرص القيادة بدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير".

وأوضحت الخارجية أن القرار يأتي كذلك في أعقاب "الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 تموز/ يوليو الماضي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي (الإماراتي)، عبدالله بن زايد، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في هذا الشأن".

وتابعت أن "ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول".

وأكدت الوزارة الإماراتية أن الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران "خلال الأيام القادمة"، وذلك لـ"المساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

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#الإمارات
#إيران
#علاقات دبلوماسية

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