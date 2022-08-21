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وفاة امرأة من قلنسوة إثر إصابتها في حادث منزلي

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 12:29

وفاة امرأة من قلنسوة إثر إصابتها في حادث منزلي
منظر عام في قلنسوة (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أُعلن في مدينة قلنسوة، اليوم الأحد، عن وفاة امرأة، في الثلاثينيات من عمرها.

وأفادت مصادر طبية أن المرأة نُقلت وهي بحالة خطيرة إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، قبل أيام، إثر إصابتها جراء سقوطها في غرفة الحمام بالمنزل.

وأقر الأطباء في المستشفى وفاتها، اليوم، بعد أن أجروا محاولات عدة لإنقاذ حياتها.

ووفقا للشرطة فإنه "يجري فحص ملابسات الحادثة وأسباب الوفاة، ومن المتوقع إحالة الجثة الى معهد الطب العدلي في أبو كبير لتشريحها من أجل التعرف على أسباب الوفاة الدقيقة، والتحقيقات جارية".

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#قلنسوة
#وفيات
#حوادث منزلية

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