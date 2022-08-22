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إصابة خطيرة إثر إطلاق نار في الفريديس

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 21:07

إصابة خطيرة إثر إطلاق نار في الفريديس
من مكان ارتكاب الجريمة في الفريديس
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت مساء اليوم الإثنين، في بلدة الفريديس.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثم نقله إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى شروع عناصر منها في البحث عن متورّطين في الجريمة، بدون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

والجمعة الماضي، أُصيب شخصان بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدة جديدة - المكر. وتعرّض الشابان حينها لإطلاق نار في أحد شوارع البلدة، ما أسفر عن إصابة أحدهما والذي يبلغ من العمر 28 عاما، بجراح حرجة، فيما أُصيب آخر في الواحد والعشرين من عمره، بجراح متوسطة الخطورة.

والأربعاء الماضي، قُتل الشاب سائد عبد المنعم زيد (25 عاما) بجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع. وأقر مسعفون بمقتل الشاب في موقع الجريمة.

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