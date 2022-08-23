  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في منزل غرب خان يونس

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 16:44

غزة: مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في منزل غرب خان يونس
أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخرون، إثر انفجار وقع غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصَر، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن سبعة أشخاص على الأقل، أصيبوا بجراح مختلفة، وصفت حالة بعضها بالخطيرة، جراء انفجار وقع داخل شقة سكنية غرب المحافظةـ ليُعلَن بعد ذلك عن مصرع أحدهم.

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان مقتضب: "انفجار في منزل غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف عددا من الإصابات، والشرطة والأجهزة المختصة تتابع الحادث".

وبعد وقت وجيز، قالت الداخلية في بيان آخر: "ارتقاء فلسطيني وإصابة طفلة وأضرار مادية بانفجار عرضي في محيط منزل غرب خانيونس، والأجهزة المختصة تستكمل التحقيق بالحادث".

بودكاست عرب 48

#غزة
#انفجار
#خانيونس
#إصابات
#قتلة
#شهيدان
#خان يونس

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماس تنفي موافقتها على التطبيع بين تركيا وإسرائيل
حماس تنفي موافقتها على التطبيع بين تركيا وإسرائيل

2022-08-23

1800 منظمة أهلية وحقوقية عربية وعالمية تدين اعتداء الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية
1800 منظمة أهلية وحقوقية عربية وعالمية تدين اعتداء الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية

2022-08-23

الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون
الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

2022-08-23

الأكثر قراءة

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"

2022-08-22
غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

2022-08-22
على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

2022-08-22
بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

2022-08-22
مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

2022-08-22