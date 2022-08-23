غزة: مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في منزل غرب خان يونس

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخرون، إثر انفجار وقع غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصَر، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأن سبعة أشخاص على الأقل، أصيبوا بجراح مختلفة، وصفت حالة بعضها بالخطيرة، جراء انفجار وقع داخل شقة سكنية غرب المحافظةـ ليُعلَن بعد ذلك عن مصرع أحدهم.

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان مقتضب: "انفجار في منزل غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف عددا من الإصابات، والشرطة والأجهزة المختصة تتابع الحادث".

وبعد وقت وجيز، قالت الداخلية في بيان آخر: "ارتقاء فلسطيني وإصابة طفلة وأضرار مادية بانفجار عرضي في محيط منزل غرب خانيونس، والأجهزة المختصة تستكمل التحقيق بالحادث".