العثور على جثة شابة قرب الرملة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، العثور على جثة شابة بالعشرينيات من العمر وعليها علامات عنف في منطقة مفتوحة بين الرملة ورحوفوت "صرفند". وتشتبه الشرطة بأن الحديث يدور عن جريمة قتل.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن قواتها عثرت في ساعات الفجر الأولى على جثة سيدة في منطقة مفتوحة قرب مدينة رحوفوت.

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن العثور على جثة شابة وعليها علامات عنف بالقرب من رحوفوت، وقام محققون إغلاق المكان، وبفحص الحيثيات والأدلة التي تم جمعها من المكان.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أنه في نهاية تقييم الوضع الميداني الذي أجرته تقرر أن التحقيق سيحول إلى الوحدة المركزية مع استخدام جميع الإجراءات الأزمة، حيث تحقق الشرطة في كافة الاتجاهات، ولا تستبعد أن تكون الخلفية جنائية.