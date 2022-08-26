  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

تقرير روسي: "صواريخ وقذائف إسرائيلية استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري"

تاريخ النشر: 26/08/2022 - 23:40

تقرير روسي: "صواريخ وقذائف إسرائيلية استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري"
اعتراض صواريخ إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن القوات الروسية في سورية، أن "مقاتلات إسرائيلية استهدفت بصواريخ كروز وقنابل موجهة منشآت لمركز البحوث السوري في مصياف الخميس".

وبحسب ما جاء في تقرير الوكالة الروسية، فإن "مستودعات المعدات الخاصة تضررت من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية".

ونقلت "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن "أنظمة الدفاع الجوي السورية دمرت صاروخين إسرائيليين و7 قنابل موجهة من أصل 20 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية الخميس على مصياف".

وأعلن "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، الجمعة، عن "مقتل ضابط في قوات النظام متأثرا بإصابته نتيجة الضربات الإسرائيلية في محيط مصياف بريف حماة الغربي"، فيما رصد "إصابة 14 مدنيا بجراح متفاوتة نتيجة الانفجارات التي وقعت في المنطقة بمستودعات صواريخ تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف حراس المستودعات".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" مساء أمس، الخميس، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس وأسقطت معظم صواريخه".

وأوضحت وسائل إعلام سورية محلية، أن "مركز البحوث العلمية العسكرية" الذي يقع في محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي والذي يستخدمه النظام السوري والإيرانيون لتطوير صناعة الأسلحة جرى استهدافه في العدوان الإسرائيلي، مساء الخميس.

ويُشار إلى أن مركز "البحوث العلمية العسكرية"، استُهدف أكثر من مرة، ويُعتبر مركز البحوث من المراكز المهمة والأساسية التي يعتمد عليها النظام السوري في الصناعات العسكرية، وخصوصًا الصاروخية والكيميائية.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المركز كان يستخدم لإنتاج النسخة السورية من صاروخ "فاتح 110" الإيراني الذي يُقدّر مداه بنحو 200 كيلومتر.

وذكر "المرصد السوري" أن "هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ21 على الأراضي السورية خلال العام 2022، وهو الثالث على محافظة حماة".

بودكاست عرب 48

#روسيا
#سورية
#إسرائيل
#إيران
#مركز البحوث السوري
#تاس
#المرصد السوري لحقوق الإنسان

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المغرب يعلن مقاطعة القمة اليابانية الإفريقية ويستدعي سفيره في تونس
المغرب يعلن مقاطعة القمة اليابانية الإفريقية ويستدعي سفيره في تونس

2022-08-26

سورية: معاناة شح المياه تهدد عشرات الآلاف في مخيمات النازحين
سورية: معاناة شح المياه تهدد عشرات الآلاف في مخيمات النازحين

2022-08-26

القضاء الأميركي ينشر وثيقة تبرر تفتيش منزل ترامب
القضاء الأميركي ينشر وثيقة تبرر تفتيش منزل ترامب

2022-08-26

الأكثر قراءة

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها "الخط الأخضر"

2022-08-25
إرهابيو

إرهابيو "شبيبة التلال" يستولون على أرض خاصة لإقامة بؤرة استيطانية قرب عيلبون

2022-08-25
العثور على جثة شابة قرب الرملة

العثور على جثة شابة قرب الرملة

2022-08-25
منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

2022-08-25
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

2022-08-25