تقرير: إسرائيل تشتري 4 طائرات "بوينغ" للتزود بالوقود بنحو مليار دولار

أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن شركة الطيران الأميركية "بوينغ"، اليوم الخميس، أن إسرائيل وقعت أمر شراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة أربع طائرات "بوينغ كي.سي-46 إيه" للتزود بالوقود لسلاحها الجوي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.

ويُشار إلى أن الإدارة الأميركية وافقت في آذار/ مارس بيع 8 طائرات من النوع المذكور والذي يُعتبر الطراز الأكثر تطورا في مجال تزويد الطائرات بالوقود.

ويُذكر أن إسرائيل هي الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان التي تحصل على طائرة "بوينغ كي.سي-46 إيه".

وتشكّر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الخميس، وزارة الدفاع الأميركية بعد الإعلان عن توقيع الصفقة في تغريدة له على حسابه في "تويتر".

وقال غانتس عن الصفقة إن "صفقة الطائرات المزوِّدة بالوقود بدأت الدَّفع باتجاهها منذ نحو عامين من أموال الدعم الأميركي...". وأضاف أن هذه الصفقة "ستخدم الجيش في التحديات الكبيرة والقريبة والبعيدة".

وختم غانتس تغريدته قائلا إن "هذا إثبات آخر للتحالف والعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية".

ووصف مسؤولون إسرائيليون ذلك النوع من الطائرات بأنه مهم للتخطيط لعمليات عسكرية يمكن أن تشمل هجوما تهدد إسرائيل به منذ فترة طويلة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وفقًا لما نقلت "رويترز".