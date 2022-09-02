إصابة خطيرة جرّاء حادث عمل في المشهد

أُصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لحادث عمل في بلدة المشهد، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما، قد سقط من علوّ 9 أمتار في ورشة للبناء في البلدة.

وقد أُصيب العامل في أنحاء متفرقة من جسده، إثر السقوط.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الماضي.