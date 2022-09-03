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إصابة حرجة لعامل في القدس

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 17:19

إصابة حرجة لعامل في القدس
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث عمل بمدينة القدس، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:50، حول إصابة عامل من جراء سقوط جسم ثقيل ما أدى إلى سقوطه من علو خلال عمله، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#القدس

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