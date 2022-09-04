غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وثلاثة مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية في غزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن "تنفيذ أحاكم الإعدام تم بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي"، على حد تعبير الوزارة.

ووفقا لوزارة الداخلية في غزة، فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978 من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وأوضحت الوزارة أنه ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

وجاء تنفيذ الإعدام شنقا بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968 من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

ووفقا للداخلية في غزة، فقد ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وذكرت الداخلية في بيانها أنه تم تنفيذ الإعدام شنقا بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979 من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992 من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، بحسب ما ورد في بيان الداخلية في غزة.

بالإضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996 من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.