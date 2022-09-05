قتلى وجرحى بتفجير استهدف السفارة الروسية في كابل

أفاد مصدر أمني أفغاني، بأن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيبوا، اليوم الإثنين، بينهم موظفون بالسفارة الروسية في تفجير أمام مقرها في العاصمة الأفغانية كابل.

ووفقا لمصدر حكومي أفغاني، فإن التفجير وقع في مدخل السفارة واستهدف مواطنين جاؤوا لتقديم طلباتهم للحصول على التأشيرة الروسية، موضحا أن من بين القتلى موظفين روس.

وبحسب مصدر أمني أفغاني، فإن التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في كابل، أوقع 8 قتلى على الأقل بينهم دبلوماسي روسي و15 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان مقتضب "لقد قام مسلح مجهول بتفجير عبوة ناسفة قرب سفارتنا بكابل ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي بعثتنا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أفغاني أن قوات الأمن أطلقت النار على انتحاري اقترب من السفارة الروسية في كابل.

وأفادت وسائل إعلام صباح اليوم الإثنين، بسقوط قتلى وجرحى بينهم موظفون في السفارة الروسية، جراء تفجير حدث أمام مقرها في كابل، وذلك نقلا عن مصدر أمني أفغاني.

وأغلقت الشرطة الأفغانية جميع الطرق المؤدية إلى السفارة الروسية غربي كابل.

ويعد هذا أول هجوم يستهدف السفارة الروسية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم بعد يومين من سقوط قتلى وجرحى سقطوا جراء تفجير استهدف، السبت، مدرسة دينية بمديرية "ناد علي" بولاية هلمند جنوبي أفغانستان، كما سقط 52 قتيلا جراء تفجير استهدف الجمعة مسجدا في هيرات غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن قوات طالبان ستعاقب الجناة. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن تنظيم الدولة الإسلامية سبق أن تبنى المسؤولية عن هجمات سابقة وتوعد بالمزيد.