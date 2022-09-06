ليز تراس تتسلّم رئاسة وزراء بريطانيا رسميا

أصبحت ليز تراس رسميًا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية، الثلاثاء، خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في بالمورال في اسكتلندا.

ونشر مسؤولون ملكيون صورًا تُظهر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدّم، بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم استقالته.

وانتخب المحافظون البريطانيون، أمس الإثنين، تراس، رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية تراس 57% من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو الماضي.

وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت التوقعات والاستطلاعات تشير إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك.