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نحف: إصابة شخص برصاص الشرطة وطعن أحد عناصرها

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 23:00

نحف: إصابة شخص برصاص الشرطة وطعن أحد عناصرها
من المكان (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، يبلغ 61 عاما من العمر، بجروح برصاص عناصر الشرطة، فيما أصيب شرطي بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه للطعن، مساء الأربعاء.

وحسب ادعاء الشرطة، فإن "أحد عناصرها تعرض للطعن على يد المصاب، وفي أعقاب ذلك أطلقوا النار عليه خلال محاولة اعتقاله".

وجاء في بيان لها، أنها "تلقت بلاغا حول شخص وبحوزته سكين في منزل عائلته، وفي أعقاب ذلك وبعد مداهمة المنزل أقدم المشتبه به على طعن شرطي في منطقة الصدر وإصابته بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة".

ووفقا للشرطة، فإن الخلفية تعود إلى اشتباه الشخص بنقله، رغما عنه، على يد أفراد عائلته إلى مستشفى الأمراض النفسية.

واعتقلت الشرطة المشتبه به وجرى نقله والشرطي إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

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