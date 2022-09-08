بريطانيا: أطباء الملكة إليزابيث "قلقون" بشأن صحّتها

أعلن قصر باكنغهام، المقر الرسميّ لملوك بريطانيا، اليوم الخميس، أنّ أطباء الملكة إليزابيث الثانية، قلقون بشأن صحّتها.

وذكر قصر باكنغهام في بيان أن "ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي بعد مراجعة طبية هذا الصباح"، ليضيف أن "أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها".

وأوصى أطباء الملكة بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية".

وتعاني الملكة البالغة من العمر 96 عاما، منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأضاف القصر في بيانه أن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إن "الدولة بأكملها تشعر بقلق عميق من الأخبار الواردة من قصر باكنغهام".

وأفادت وسائل إعلام بأنّ "الأميرين تشارلز ووليام يتوجهان إلى مقر الملكة، في قصر بالمورال" في إسكتلندا، والذي تتواجد فيه الملكة حاليًّا.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس العموم البريطاني: "نشعر بالقلق بعد الأخبار الواردة عن صحة الملكة إليزابيث الثانية".

يُذكر أنه أُعلن فوز تراس في انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ، الإثنين الماضي، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في تموز/ يوليو. ووصلت تراس إلى "داونينغ ستريت"، بعدما قطعت 1600 كيلومتر ذهابا وإيابا للقاء الملكة إليزابيث الثانية في المرتفعات الإسكتلندية، حيث قبلت الدعوة لتشكيل حكومة.

ليز تراس خلال اجتماعها مع الملكة إليزابيث، الثلاثاء، في قصر بالمورال (Gettyimages)

وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في قصر بالمورال، بعدما قررت الملكة عدم التوجه إلى لندن، بسبب مشكلات صحية.

ووريث الملكة، هو الأمير تشارلز (72 عاما)، لكنه أقل شعبية بكثير منها. وتقول الصحف إنه ينوي تقليص نمط حياة الملكية عبر جعلها تقتصر على عدد قليل من أفراد الأسرة النشيطين.

وعلى الرغم من التكهنات الدائمة عن انسحابها، خصوصا بعد وفاة زوجها فيليب في نيسان/ أبريل من العام الماضي، عن 99 عاما، واصلت الملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الدولة لـ16 مملكة، المشاركة في العديد من المناسبات في أماكن عامة، غير أنها لم تعد تسافر إلى الخارج، إلا في ما ندر، وينوب عنها ولي العهد.