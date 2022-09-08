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اعتقال فلسطيني من نابلس بحوزته سلاح وعبوتان ناسفتان في يافا

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 17:29

اعتقال فلسطيني من نابلس بحوزته سلاح وعبوتان ناسفتان في يافا
خلال اعتقال الشاب في يافا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، شابا فلسطينيا من نابلس أثار الاشتباه في منطقة دوار الساعة في مدينة يافا .

وأضافت الشرطة أن "دورية من الوحدات الخاصة (يسام) التابعة لها اشتبهت بشاب فأوقفته، وخلال الفحص تبين أنه دخل إلى البلاد بشكل غير قانوني، وكان بحوزته بندقية من نوع كلاشينكوف وعبوتين ناسفتين". وأوضحت لاحقًا أن السلاح من نوع كارلو.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني "اعترف في التحقيق الأولي لدى المخابرات بنيّته تنفيذ عملية".

وكانت قد حققت الشرطة مع الشاب واعتقلته على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

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#يافا
#سلاح
#شبهات
#نابلس

اعتقال فلسطيني من نابلس بحوزته سلاح وعبوتان ناسفتان في يافا

اعتقال فلسطيني من نابلس بحوزته سلاح وعبوتان ناسفتان في يافا

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