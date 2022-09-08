اعتقال فلسطيني من نابلس بحوزته سلاح وعبوتان ناسفتان في يافا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، شابا فلسطينيا من نابلس أثار الاشتباه في منطقة دوار الساعة في مدينة يافا .

وأضافت الشرطة أن "دورية من الوحدات الخاصة (يسام) التابعة لها اشتبهت بشاب فأوقفته، وخلال الفحص تبين أنه دخل إلى البلاد بشكل غير قانوني، وكان بحوزته بندقية من نوع كلاشينكوف وعبوتين ناسفتين". وأوضحت لاحقًا أن السلاح من نوع كارلو.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني "اعترف في التحقيق الأولي لدى المخابرات بنيّته تنفيذ عملية".

وكانت قد حققت الشرطة مع الشاب واعتقلته على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.