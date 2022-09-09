5 ضحايا منذ مطلع الأسبوع: قتيل في المزرعة وإصابة خطيرة قرب باقة الغربية

قُتل الشاب زين عوض، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ببلدة المزرعة، فيما أصيب شاب آخر (24 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة باقة الغربية، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:54، حول مصاب في حادث عنف بالمزرعة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة".

الضحية زين عوض

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي جريمة أخرى، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة بإطلاق نار قرب مدينة باقة الغربية.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفي بلدة جديدة المكر، أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

74 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في العنف والجريمة في ظل تقاعس وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، إذ قتل منذ مطلع الأسبوع الجاري 5 أشخاص في جرائم إطلاق نار بينهم الصحافي نضال إغبارية (44 عاما) في أم الفحم ومنار الهواري (34 عاما) وابنتها خضرة الهواري (14 عاما) في مدينة اللد ويوسف حلمي يوسف (20 عاما) في دبورية.

وتضاف جرائم القتل، إلى أحداث عنف وجرائم إطلاق نار لا متناهية في البلدات العربية، يسفر عنها إصابات بشرية وأضرار في الممتلكات، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات، فيما قتل 111 شخصا بينهم 16 امرأة في العام 2021 الماضي؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.