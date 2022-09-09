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شقيب السلام: مصابان أحدهما بحالة خطيرة إثر شجار

تاريخ النشر: 09/09/2022 - 20:36

شقيب السلام: مصابان أحدهما بحالة خطيرة إثر شجار
(توضيحية - من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان (19 و16 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة وطفيفة إثر شجار نشب بين عائلتين في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:23، حول شجار في شقيب السلام، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما عانى جروحا خطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة إذ عانى جروحا في الرأس وأطراف جسده".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وجاء عن الشرطة، أن شجارا كبيرا تخلله إطلاق نار وعنف بين عائلتين كبيرتين في شقيب السلام، وفتحت تحقيقا في ملابسات الشجار، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#شقيب السلام
#العنف والجريمة
#النقب
#شجار

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