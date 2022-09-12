إصابات بينها خطيرة دهسا في تل أبيب

لقيت شابة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح بينها خطيرة في حادث دهس بمدينة تل أبيب، وسط البلاد، مساء اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية لأربعة أشخاص أصيبوا من جراء حادث دهس في تل أبيب، إذ وصفت حالة شابة (20 عاما) بالحرجة، ولاحقا جرى إقرار وفاتها في المشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

كما من بين المصابين امرأة (50 عاما) وشاب (22 عاما) وصفت حالتهما بالخطيرة، بالإضافة إلى امرأة أخرى (56 عاما) وصفت جروحها بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث، ويستدل من التحقيق الأولي أن شابة فقدت السيطرة على مركبتها ودهست عددا من المارة بجانب الشارع.