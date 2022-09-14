قتلى وجرحى باشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية

اندلعت اشتباكات حدودية، اليوم الأربعاء، بين القوات الأفغانية والباكستانية، حيث خلفت قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية.

وأفاد المتحدث الحكومي الأفغاني، بأن اشتباكات حدودية وقعت بين القوات الأفغانية والباكستانية، حيث خلفت قتلى وجرحى.

وأشار إلى أن الاشتباكات نشبت على خلفية بناء الجيش الباكستاني نقاط تفتيش داخل الأراضي الأفغانية.

وألقى كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر في بدء الاشتباكات التي امتدت إلى عدة قرى مجاورة.