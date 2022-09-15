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إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار في مستوطنة "كرمل" جنوب الخليل

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 22:00

إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار في مستوطنة "كرمل" جنوب الخليل
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب مستوطن، مساء الخميس، في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "كرمل" الواقعة جنوب محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الإنذارات في المستوطنة إثر الاشتباه بـ"تسلل" فلسطينيين.

وذكرت طواقم طبية إسرائيلية أنها قدمت الإسعاف لمستوطن (20 عاما) تعرض لإطلاق نار في معهد لتعليم التوراة في المستوطنة، وجرى نقله وهو بحالة متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أنه تم إطلاق الإنذار عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية "تخوفًا من وقوع حادث أمني في مستوطنة كرمل"، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية تمكن من الفرار من الموقع، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق جميع المخارج والمداخل والطرق المؤدية من وإلى مستوطنة "كرمل".

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة مستوطن في معهد لتعليم التوراة في المستوطنة الحريدية الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن قوات الاحتلال تطارد منفذ العملية بعد تمكنه من الفرار.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مستوطنة "كرمل" التزام منازلهم.

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#عملية إطلاق نار
#الخليل
#مستوطنة كرمل

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