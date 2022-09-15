الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة باللويبدة في عمان

انتشلت طواقم الإنقاذ، جثة من تحت أنقاض البناية المنهارة في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان، اليوم الخميس، ليرتفع عدد قتلى الحادث إلى 10.

يأتي ذلك بعد يوم من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض، وتخليص عالقين على قيد الحياة؛ هما رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور، ورجل في الخمسينات من عمره.

وأعلن الأمن العام الأردني، اليوم، انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض البناية المنهارة في العاصمة عمان. وبهذا التطور في اليوم الثالث للحادث الذي وقع أول من أمس الثلاثاء، يرتفع إجمالي الضحايا إلى 10 وفيات، فيما توقفت الإصابات عند 10.

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وقال المتحدث باسم الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان إن "فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة عاشرة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 10 وفيات و10 إصابات... وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملياتها".

بينما جرى الأربعاء انتشال ناجيين هما رضيعة وخمسيني بعد البقاء تحت الأنقاض لمدة 24 ساعة و20 ساعة على الترتيب.

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والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة، وتسجيل 5 وفيات آنذاك.

ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.

هذا وقرَّر مدَّعي عام عمَّان، أمس الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء وهو ابنه والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.