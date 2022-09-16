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دير حنا: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 22:10

دير حنا: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة دير حنا بمنطقة البطوف، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لتلقي العلاج.

وجاء في التفاصيل، أن المصاب تعرض لإطلاق نار وأصيب بجروح متفاوتة، وخلال نقله إلى المشفى طرأ تدهور على حالته ما أجبر تقديم عمليات الإنعاش له وإيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي بلدة جلجولية، أصيب شاب، يبلغ 24 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:09، حول إصابة شاب في حادث عنف بجلجولية، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا متوسطة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء.

بودكاست عرب 48

#دير حنا
#جلجولية
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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