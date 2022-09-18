  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: 8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 21:46

النقب: 8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 8 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق وقع بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع 31 على مفرق تل عراد قرب بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الأحد.

واستدعيت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالق من السيارة الخصوصية، إذ وصفت حالته بالخطيرة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لثمانية مصابين من جراء الحادث، إذ وصفت حالة أحدهم (45 عاما) بالخطيرة.

ووصفت حالة مصاب آخر بأنها متوسطة بينما الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#النقب

النقب: 8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة

النقب: 8 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: ردود غاضبة عقب دخول أولمرت إلى المدينة
أم الفحم: ردود غاضبة عقب دخول أولمرت إلى المدينة

2022-09-18

اللد: فداء شحادة تقدم استقالتها من عضوية المجلس البلدي
اللد: فداء شحادة تقدم استقالتها من عضوية المجلس البلدي

2022-09-18

المتابعة تدعو لإحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى في عرابة
المتابعة تدعو لإحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى في عرابة

2022-09-18

الأكثر قراءة

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

2022-09-17

"فيفا" يبقي منتخب الإكوادور متأهلا إلى مونديال قطر

2022-09-17
مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

2022-09-17
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

2022-09-17
نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر..

نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر.. "عيننا وصواريخنا على كاريش"

2022-09-17