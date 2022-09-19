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الطيرة: إصابة خطيرة لفتى دهسا

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 22:51

الطيرة: إصابة خطيرة لفتى دهسا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فتى، يبلغ 16 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة الطيرة، مساء الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم نجمة "داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:57، حول إصابة عابر سبيل في حادث دهس بالطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس وأطراف جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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#حوادث الدهس
#الطيرة

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