إضراب مفتوح في مدارس بير هداج

أعلنت اللجنة المحلية ولجنة أولياء أمور الطلاب في قرية بير هداج بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، عن إضراب مفتوح حتى نيل المطالب في الجلسة التي عقدت، أمس.

واتخذت اللجنة قرار الإضراب الاستماع لرؤساء اللجان في المدارس الابتدائية، يوسف عبودة - مدرسة الإيمان، وسالم أبو خزاعل - مدرسة هداج أ، وإبراهيم أبو لقيمة - مدرسة بير عسلوج، وفارس أبو عصا (حضر عنه عائش أبو عصا مندوبا)، بالإضافة لمندوبي اللجنة المحلية سالم أبو عصا وعايش أبو عصا.

وصدّقت اللجنة على قرار الإضراب المفتوح في جميع المدارس بالقرية إلى أن تقوم الجهات المعنية بتوفير النواقص، واحتجاجا على انعدام النظافة في المدارس.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة هداج أ، سالم أبو خزاعل، لـ"عرب 48" إن "مدارس بير هداج التابعة لمجلس إقليمي واحة الصحراء تعاني من جراء انعدام النظافة وتردي الأوضاع بسبب عدم وجود عمال نظافة، وذلك لأسباب تعود لخلافات بين العمال والمشغل على الأجرة".

سالم أبو خزاعل

وأضاف أن "الخلافات بين العمال والمشغل لا تعنينا، وفقط المدارس ونظافتها والطلاب هم من يعنونا نحن في لجان أولياء أمور الطلاب والأهالي. وعليه، فقد بادر كل من إدارات المدارس والمعلمين والطلاب وأهاليهم لتنظيف المدارس، منذ بدء العام الدراسي، ولم يعد بمقدورنا التحمل أكثر".

وأكد أبو خزاعل أنه "على المجلس أن يوّفر عمالا لتنظيف المدارس ورفع الأذى عن الطلاب والمعلمين، إذ أنه لا يُعقل أن تتراكم النفايات وفضلات الطعام في المدارس، عدا عن الأوضاع المزرية في المراحيض، ما يتسبب بانتشار الحشرات الضارة والكلاب والقطط. نحن نتحدث عن أربع مدارس تضم ألفي طالب من بير هداج".

وختم رئيس اللجنة بالقول إن "الإضراب وسيلة وليس غاية، وتوفير النظافة شرطنا الوحيد لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".