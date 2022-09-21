  2. محليات
  3. أخبار محلية

إضراب مفتوح في مدارس بير هداج

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 08:19

إضراب مفتوح في مدارس بير هداج
الصور من اللجنة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت اللجنة المحلية ولجنة أولياء أمور الطلاب في قرية بير هداج بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، عن إضراب مفتوح حتى نيل المطالب في الجلسة التي عقدت، أمس.

واتخذت اللجنة قرار الإضراب الاستماع لرؤساء اللجان في المدارس الابتدائية، يوسف عبودة - مدرسة الإيمان، وسالم أبو خزاعل - مدرسة هداج أ، وإبراهيم أبو لقيمة - مدرسة بير عسلوج، وفارس أبو عصا (حضر عنه عائش أبو عصا مندوبا)، بالإضافة لمندوبي اللجنة المحلية سالم أبو عصا وعايش أبو عصا.

وصدّقت اللجنة على قرار الإضراب المفتوح في جميع المدارس بالقرية إلى أن تقوم الجهات المعنية بتوفير النواقص، واحتجاجا على انعدام النظافة في المدارس.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة هداج أ، سالم أبو خزاعل، لـ"عرب 48" إن "مدارس بير هداج التابعة لمجلس إقليمي واحة الصحراء تعاني من جراء انعدام النظافة وتردي الأوضاع بسبب عدم وجود عمال نظافة، وذلك لأسباب تعود لخلافات بين العمال والمشغل على الأجرة".

سالم أبو خزاعل

وأضاف أن "الخلافات بين العمال والمشغل لا تعنينا، وفقط المدارس ونظافتها والطلاب هم من يعنونا نحن في لجان أولياء أمور الطلاب والأهالي. وعليه، فقد بادر كل من إدارات المدارس والمعلمين والطلاب وأهاليهم لتنظيف المدارس، منذ بدء العام الدراسي، ولم يعد بمقدورنا التحمل أكثر".

وأكد أبو خزاعل أنه "على المجلس أن يوّفر عمالا لتنظيف المدارس ورفع الأذى عن الطلاب والمعلمين، إذ أنه لا يُعقل أن تتراكم النفايات وفضلات الطعام في المدارس، عدا عن الأوضاع المزرية في المراحيض، ما يتسبب بانتشار الحشرات الضارة والكلاب والقطط. نحن نتحدث عن أربع مدارس تضم ألفي طالب من بير هداج".

وختم رئيس اللجنة بالقول إن "الإضراب وسيلة وليس غاية، وتوفير النظافة شرطنا الوحيد لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".

بودكاست عرب 48

#النقب
#طلاب
#مدارس
#بير هداج
#إضرابات
#سالم أبو خزاعل

إضراب مفتوح في مدارس بير هداج

إضراب مفتوح في مدارس بير هداج

إضراب مفتوح في مدارس بير هداج

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-09-21

الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار
الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار

2022-09-21

أبو شحادة: أحيكت مؤامرة ضدنا والتجمع يمثل كافة أبناء شعبنا وسيجتاز نسبة الحسم
أبو شحادة: أحيكت مؤامرة ضدنا والتجمع يمثل كافة أبناء شعبنا وسيجتاز نسبة الحسم

2022-09-20

الأكثر قراءة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

2022-09-20

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

2022-09-20
السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

2022-09-20
بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

2022-09-20
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

2022-09-20