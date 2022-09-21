أصيب 9 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر شجار وقع في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، مساء الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (25 عاما) بالخطيرة، بينما وصفت جروح آخر بالمتوسطة.

القدس: 9 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار في صور باهر pic.twitter.com/0xKLO68oWZ — موقع عرب 48 (@arab48website) September 21, 2022

فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بأنها طفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "شعاريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الشجار، وادعت أن الخلفية جنائية.