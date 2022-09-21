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القدس: 9 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار في صور باهر

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 21:54

القدس: 9 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار في صور باهر
(توضيحية - تصوير الشرطة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 9 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر شجار وقع في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، مساء الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (25 عاما) بالخطيرة، بينما وصفت جروح آخر بالمتوسطة.

فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بأنها طفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "شعاريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الشجار، وادعت أن الخلفية جنائية.

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#شجار
#صور باهر
#القدس

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