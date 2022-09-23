إصابة خطيرة لأحد سكان الفريديس في جريمة إطلاق نار

أصيب أحد سكان قرية الفريديس بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى أحد المشافي في المنطقة لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغًا حول "إطلاق نار في الفريديس، أسفر عن إصابة أحد المواطنين (39 عاما) ووصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'هيلل يافه' في الخضيرة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة والبحث عن المشتبهين وجمع الأدلة".