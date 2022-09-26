روسيا: مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بهجوم مسلح على مدرسة

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في روسيا على ما أفاد محققون أشاروا كذلك إلى أن مطلق النار انتحر.

Footage purporting to show a would-be conscript shooting a military recruitment officer in Irkutsk, Siberia. Earlier reports that the man died in hospital are unconfirmed. There will be a lot more of this, I suspect. #mobilization pic.twitter.com/8QX9pgAtfm — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 26, 2022

وقالت لجنة التحقيق في روسيا "تفيد المعلومات الأولية أن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الجريمة هم حارسان أمنيان في المدرسة ومدرّسان وخمسة قصر". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى.