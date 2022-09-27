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مصرع عامل إثر انقلاب رافعة في رحوفوت وتوقيف آخر

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 23:27

مصرع عامل إثر انقلاب رافعة في رحوفوت وتوقيف آخر
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي عامل مصرعه، إثر حادث عمل وقع داخل مصنع في رحوفوت جنوب تل أبيب، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وعُلم أن العامل الذي يبلغ من العمر 60 عاما، قد لقي مصرعه، إثر انقلاب رافعة شوكيّة داخل المصنع، وقد علق تحتها، وتمّ تخليصه فيما كان قد فارق الحياة.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان، أن "المصاب قد علق تحت الرافعة الشوكية، فيما كان فاقدا للوعي، ومصابا بجراح حرجة إثر انقلابها".

وأضاف: "أجرينا الفحوصات الطبيّة للمصاب، بالتزامن مع محاولات تخليصه من تحت الرافعة، غير أننا اضطررنا لإقرار وفاته"، بعد فشل الإبقاء على حياته.

من جانبها، ذكرات الشرطة في بيان أنها "تلقت بلاغًا بخصوص حادث عمل في سوق الجملة بالمدينة (رحوفوت)"، مشيرة إلى أنه يُشتبه بأنّ "الرافعة الشوكية التي كانت تحمل البضائع في شاحنة، قد انقلبت جرّاء تحرّك الشاحنة".

وأشار البيان إلى أنه تمّ توقيف "سائق الشاحنة، وهو من سكان طوبا الزنغرية، وفي الخمسينات من عمره، لاستجوابه"، بشأن الحادثة.

وأضاف أنه "سيتم في نهاية الاستجواب، اتخاذ قرار بشأن اعتقاله".

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، لقي محمد خليل قوقاس خليل (50 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشخص آخر (40 عاما) مصرعيهما في حادثي عمل إثر سقوطهما من علو في منطقة القدس.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#مصرع عامل
#حوادث العمل
#رحوفوت
#انقلاب رافعة
#طوبا الزنغرية

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