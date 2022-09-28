إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر ياسيف، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت، صباح اليوم، العلاج لشاب في العشرينيات من عمره من قرية كفر ياسيف، إثر تعرضه لإطلاق نار".

وأضاف أن "إصابة الشاب وصفت بالخطيرة، وتم نقله لغرفه العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.