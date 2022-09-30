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الطيرة: إصابة خطيرة لشاب في حادث دراجة نارية

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 23:29

الطيرة: إصابة خطيرة لشاب في حادث دراجة نارية
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دراجة نارية بمدينة الطيرة، مساء الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:05، حول حادث دراجة نارية في الطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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#الطيرة
#حادث دراجة نارية

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