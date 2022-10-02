إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار جنوب شرق نابلس

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة قرب مستوطنة "إيتمار"، جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تلقى "بلاغا عن عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس"، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص". في حين ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن العملية أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح "طفيفة".

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات بحث وتمشيط في المنقطة وأطلقت قنابل مضيئة، في محاولة للعثور على منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قريبة من مستوطنة "إيتمار"، وأفادت التقارير بأن المصاب هو جندي في الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردت بإطلاق النار على المنفذين الذين رجحت أنهم كانوا متمركزين "على أسطح المنازل المقابلة" على أطراف مدينة نابلس. وأشارت إلى أن الجندي الذي أصيب "برصاصة في ساقه، نقل إلى مستشفى ‘بيلنسون‘ في بيتاح تيكفا".

وأشارت تقارير إلى أن المظاهرة وقعت أثناء مسيرة للمستوطنين قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس، وذلك للمطالبة بتصعيد العملية العسكرية ضد الفلسطينيين في ظل ما وصفوه بـ"تردي الأوضاع الأمنية وتسارع وتيرة العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيرهم.