  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابتان إحداهما خطيرة إثر حادث عمل في طمرة

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 19:21

إصابتان إحداهما خطيرة إثر حادث عمل في طمرة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شابان بجراح متفاوتة الخطورة، إثر حادث عمل وقع في مدينة طمرة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما أفاد مركز طبيّ.

وأفاد مركز الزهراوي، بأنّ طاقما طبيا تابعا له، بإصابة شابين يبلغان من العمر 30 و31 عاما، جرّاء سقوط جسم ثقيل عليهما، في ورشة عمل في المدينة.

وذكر المركز أن إصابة أحدهما تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، فيما وُصفت جراح الآخر بالمتوسطة.

وأشار إلى أنه نقل الشابين إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، بعد أن قُدِّمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 55 عاملا قد لاقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى يوم الجمعة الماضي.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد، خلال العام 2020، وفي العام الذي سبقه (2019)، لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، ولا سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#طمرة
#إصابة خطيرة
#إصابة عمال
#حوادث العمل
#حادث عمل

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشخص إثر حريق هائل في دبورية
إصابة خطيرة لشخص إثر حريق هائل في دبورية

2022-10-09

أبو سنان: لائحة اتهام ضد شاب قتل والدته خنقا وطعنا
أبو سنان: لائحة اتهام ضد شاب قتل والدته خنقا وطعنا

2022-10-09

إضراب مفتوح لمقاول النظافة في مدارس الطيبة
إضراب مفتوح لمقاول النظافة في مدارس الطيبة

2022-10-09

الأكثر قراءة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2022-10-08
إسرائيل تهدد لبنان من أي قصف لحزب الله: تشغيل حقل

إسرائيل تهدد لبنان من أي قصف لحزب الله: تشغيل حقل "كاريش" تجريبيا الأحد

2022-10-08
جديدة المكر: تكليف لجنتي الإصلاح المحلية والقطرية لأخذ توكيل العائلين والشروع بالصلح

جديدة المكر: تكليف لجنتي الإصلاح المحلية والقطرية لأخذ توكيل العائلين والشروع بالصلح

2022-10-08
ترويض لبنان مقابل فتات

ترويض لبنان مقابل فتات

2022-10-08
32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى

32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى

2022-10-08