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استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بجنين

تاريخ النشر: 10/10/2022 - 14:05

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بجنين
الشهيد الطفل محمود السمودي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الطفل الجريح محمود السمودي (12 عاما)، من بلدة اليامون قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه، السبت الماضي، على جنين، بحسب ما أعلنت مصادرة طبية فلسطينية، اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل محمود السمودي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين، علما أن إصابته كانت في منطقة البطن.

وأول أمس السبت، استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرين خلال اقتحام موسع نفذه قوات الاحتلال لمخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل واندلاع مواجهات واشتباكات مع مقاومين.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن اقتحام مخيم جنين والمواجهات التي استمرت لنحو ساعتين، أسفرت عن استشهاد محمود الصوص (18 عاما) من مخيم جنين، والفتى أحمد محمد حسين يوسف دراغمة (19 عامًا) من طوباس، وإصابة 11 آخرين، بينها 3 إصابات خطيرة.

173 شهيدا منذ مطلع عام 2022

وباستشهاد الطفل السمودي من اليامون، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 173 شهيدا.

وتشير الإحصاءات إلى أنه من بين الشهداء 49 شهيدا من محافظة جنين، و72 من محافظات الضفة الأخرى بما فيها القدس، و52 من محافظات غزة الخمس خلال العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة في شهر آب/ أغسطس الماضي.

كما أظهرت أن هناك ارتفاعا بنسبة 66% بعدد الشهداء، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي ارتقى خلالها 99 شهيدا، فيما كان استشهد خلال عام 2021، 116 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 36 شهيدا، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد الشهداء تقريبا، إلى جانب 14 شهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء، بلغت حوالي 30%.

بودكاست عرب 48

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