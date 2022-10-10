فوز 3 أميركيين بجائزة "نوبل" للعلوم الاقتصادية

مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد، الإثنين، إلى بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، تقديرًا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.

وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة "حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصًا خلال الأزمات المالية، وأيضًا طريقة تنظيم الأسواق المالية".