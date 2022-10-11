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إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من الطيبة

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 09:14

إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من الطيبة
من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (59 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع 444 بالقرب من مدينة الطيبة، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على شارع 444 من بلدة "نفيه يمين" لاتجاه "كوخاف يئير" بالقرب من الطيبة عن إصابة خطيرة لرجل ستيني، وجرى نقله على وجه السرعة بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "مئير" بمدينة كفار سابا، بعد أن تلقى العلاج الأولي من قبل طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" في مكان الحادث، ويعاني إصابات عدة وحالته غير مستقرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حوادث الطرق
#الطيبة
#سيارات
#شارع 444

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