إعلان "عصيان مدنيّ مفتوح" في مخيّم شعفاط

أعلن أهالي مخيم شعفاط، بدء "عصيان مدني مفتوح"، يشمل تعطيل المدارس، ومنع استعمال السيارات في ساعات محدّدة، "إلا للحالات الطارئة" في المخيم الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ لليوم الثالث على التوالي، فرض حصار مشدد عليه.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

جاء ذلك في بيان أصدره أهالي المخيم، مساء اليوم الثلاثاء، موضحين أنه جاء "بعد اجتماع أهالي المخيم"، وذلك في ظلّ فرض قوات الاحتلال الإسرائيليّ عقابا جماعيا على المخيم، حيث تواصل إغلاق مداخله ومخارجه، كما تواصل إغلاق حواجز ومداخل أخرى لبلدات حزما وعناتا وغيرها من بلدات القدس التي تعيش تحت الحصار المشدّد، منذ تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندية إسرائيلية، وإصابة آخرين بجراح.

مسيرة حاشدة في مخيم #شعفاط بعد إعلان "العصيان المدني المفتوح"

للتفاصيل: https://t.co/cYVcjVVqcN pic.twitter.com/uhcqZLsKpN — موقع عرب 48 (@arab48website) October 11, 2022 وبعيد إعلان "العصيان المدني"، انطلقت مسيرة حاشدة، جابت شوارع المخيم، واندلعت عقب ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل المخيم. وبلغ إجمالي من تم اعتقالهم منذ بدء حصار مخيم شعفاط يوم السبت الماضي، 11 فلسطينيا، حيث تم تمديد اعتقال 4 منهم حتى الأحد المقبل. وقال بيان أهالي المخيم إنه تقرر خلال الاجتماع، عدة بنود، أولها "تعطيل مدارس المخيم"، و"دعوة مدارس القدس للإضراب والإغلاق، ومطالبة لجان أولياء الأمور في مدينة القدس بوقفه احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط، عند الساعه العاشرة صباحا".

وشدد البيان على أنه "يُمنع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساءً، إلا للحالات الطارئة".

ولفت إلى أنه تقرر "إغلاق المحلات يوم غد الأربعاء". كما تقرر "عدم خروج العمال للعمل ابتداء من يوم غد الأربعاء، كعنوان للكرامة".

ودعا البيان "وسائل الإعلام لتغطية وقفة احتجاجية، لما يحصل لأهالي المخيم، عند الساعة العاشرة صباحا".

كما دعا البيان "أهالينا في منطقة عناتا، للانضمام إلى هذا العصيان"، مؤكدا "استمرار الاعتصام حتى رجوع الأمر لما كان عليه"، قبل حصار المخيم.

وفجر اليوم الثلاثاء، اندلعت مواجهات في شوارع المخيم وأزقته، أُصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الإطلاق العشوائي والمكثف لقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.