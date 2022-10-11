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الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة انطلقت من قطاع غزة

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 21:20

الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة انطلقت من قطاع غزة
الطائرة التي ادعى الاحتلال إسقاطها (تصوير: الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية، شمال قطاع غزة المحاصر.

وقال الاحتلال، في بيان، إن قواته رصدت في وقت سابق الثلاثاء، "مسيرة درون" تابعة لحركة "حماس".

وأضاف أن المسيرة "اجتازت إلى منطقة العائق الأمني في شمال قطاع غزة"، لكنها "لم تتجاوز سياج العائق حيث تم إسقاطها بالقرب من السياج وضبطها".

ولم يصدر تعقيب من حركة "حماس" على مزاعم الاحتلال.

والعائق الأمني هو حاجز إسمنتي تحت الأرض مُزود بأجهزة استشعار، وسياج حديدي فوق الأرض بارتفاع 6 أمتار، أعلنت سلطات الاحتلال أواخر العام الماضي الانتهاء من بنائه الذي استغرق نحو 5 سنوات.

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#حماس
#طائرة مسيرة
#الاحتلال الإسرائيلي
#درون

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