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شفاعمرو: إصابتان إحداهما خطيرة في إطلاق نار على منزل

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 18:12

شفاعمرو: إصابتان إحداهما خطيرة في إطلاق نار على منزل
منظر عام في شفاعمرو (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في جريمة إطلاق نار على منزل بمدينة شفاعمرو، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حياة" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتضاف هذه الجريمة، إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2022، 86 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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