إصابة خطيرة لمسنة من النقب

أصيبت امرأة في، السبعينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر نطحها من كبش، على ما يبدو، وإصابتها في رأسها، خلال تواجدها داخل حظيرة للمواشي بالقرب من بئر السبع، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز نجمة داود الحمراء، اليوم الساعة 07:54، بلاغا حول إصابة امرأة (70 عاما) من النقب برأسها، وعليه قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية بالإضافة لعمليات إنعاش للمرأة التي وصفت حالتها بالحرجة، وأحيلت بعدها إلى مستشفى 'سوروكا' لاستكمال العلاج".