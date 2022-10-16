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مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 16:53

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين
من مكان الحادث (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخصان مصرعيهما في حادث طرق دام بين شاحنتين على شارع 505 قرب بلدة اوصرين جنوب نابلس، اليوم الأحد.

وعلم أن الضحيتين هما الشاب محمود عمر أبو خيط من سكان مدينة الطيرة، والشاب أيوب قزمار من عزبة سلمان جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ضحيتا حادث الطرق، أبو خيط (من اليمين) وقزمار

واستدعيت طواقم من الإسعاف وسلطة الإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالقين من الشاحنتين.

ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاة سائقيْ الشاحنتين متأثرين بجروحيهما الخطيرة؛ فيما جرت أعمال بحث بغية التأكد من عدم وجود عالقين آخرين من جراء الحادث.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "الحادث وقع بين شاحنة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وبعد عمليات تخليص معقدة لطواقم الإنقاذ، جرى إقرار وفاة سائقيْ الشاحنتين".

وأضاف أن "الحادث كان مروعا إذ كانت الشاحنتان على هامش الشارع وكل منهما بمسافة بعيدة عن الأخرى مع أضرار جسيمة في مقدمتيهما".

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#حوادث الطرق
#نابلس
#الطيرة
#اوصرين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

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