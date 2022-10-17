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تقرير: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا اختطفه الموساد في كوالالمبور

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 22:42

تقرير: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا اختطفه الموساد في كوالالمبور
توضيحية من كوالالمبور (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ذكرت قناة "الجزيرة"، في تقرير أوردته مساء الإثنين، أن السلطات الماليزية حررت فلسطينيا من قطاع غزة المحاصر اختطفه جهاز الموساد في كوالالمبور.

وأفادت "الجزيرة" نقلا عن مصادر خاصة بأن "عملية الاختطاف جرت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأوضحت أن "الموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين".

وأشار التقرير إلى أن "المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة".

ووفقا لمصادر "الجزيرة" فإن "الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب ‘عز الدين القسام‘"، الجناح المسلح لحركة "حماس".

وقال التقرير إن العملاء الماليزيين المتورطين في اختطاف الناشط الفلسطيني تلقوا تدريبات خاصة تحت إشراف الموساد في دول أوروبية.

تفاصيل أوفى لاحقا..

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#ماليزيا
#الموساد
#حركة حماس
#ناشط فلسطيني

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