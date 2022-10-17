عكّا: إعلان الإضراب في مدرستي "الأمل" و"أورط" الثلاثاء

أعلنت لجنتا أولياء أمور الطلاب في مدرستي "الأمل"، و"أورط حلمي الشافعي" في عكا، الإضراب عن التعليم، الثلاثاء، احتاجاجا على اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدرسة الأمل، الثلاثاء الماضي، لاعتقال الشيخ محمد ماضي، الذي يعمل فيها مدرسا ونائبا للمدير.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنتا أولياء الأمور في المدرستين، مساء الإثنين، مؤكدتين أنهما قررتا "إعلان إضراب عن التعليم وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 18.10.2022، وذلك احتجاجا على دخول قوات الأمن الإسرائيلية لمدرسة الأمل- عكا، أثناء الدوام واقتياد نائب مدير المدرسة، الأستاذ الشيخ محمد ماضي الذي نشهد له أنه من خيرة وصفوة المربين لأبنائنا الطلاب، للتحقيق ومن ثم الاعتقال".

وأضاف البيان: "لا يزال التحقيق معه (الشيخ ماضي) وتغييبه عن أداء واجبه، اتجاه طلابه وهذه خسارة فادحة للطلاب والمدرسة، وإن هذا التصرف المستهجن من قبل قوات الأمن، خلَق حالة من الذعر وشعور بعدم الأمن والأمان في صفوف الطلاب والمعلمين والأهالي في المدارس".

وتابعت لجنتا أولياء الأمور في بيانهما: "نهيب بأهالي الطلاب، عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس (المدرستين المذكورتين) غدا كخطوة احتجاجية".

وطالبتا "المسؤولين في وزارة المعارف، بأن لا يتكرر حادث كهذا بأي مدرسة من مدارسنا".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد سرحت مساء الجمعة الماضي، الشيخ محمد ماضي، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من طاقم الدفاع في أعقاب قرار محكمة الصلح في وقت سابق من اليوم ذاته، بتمديد اعتقاله.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى الإفراج عن الشيخ ماضي شريطة الخضوع للحبس المنزلي، فيما فُرض أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق.