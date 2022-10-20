هدم خيمة الاحتجاج في رهط وأرضية منزل بكفر قاسم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، خيمة الاحتجاج على قسائم البناء في ضاحية رقم 11 برهط، والتي نصبها عدد من أهالي المدينة رهط، وأرضية منزل في المنطقة الشمالية بكفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد مراسل "عرب 48"، أمير بويرات، أن آليات السلطات الإسرائيلية هدمت، صباح اليوم، خيمة الاعتصام الاحتجاجية في الضاحية 11 في مدينة رهط بالنقب، وذلك بإدعاء عدم قانونية الخيمة.

ورافقت آليات الهدم قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية، ولم يبلغ عن اعتقال أحد من القائمين على الخيمة.

ونُصبت خيمة الاعتصام قبل أسابيع احتجاجًا على الأزمة السكنية في رهط، ونقص قسائم البناء للعائلات والأزواج الشابة.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، أن جرافات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، هدمت بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، أرضية منزل في كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة تدعي أن الأرضية بنيت على قطعة أرض معرفة بأنها زراعية.

وقامت الجرافات بهدم الأرضية بصورة كاملة، بعد أن طوّقت المكان ومنعت دخول السكان حتى الانتهاء من عملية الهدم.

هدم الأرضية في كفر قاسم، صباح اليوم

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.