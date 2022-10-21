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الطيبة: مصرع امرأة في حادث دهس

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 21:27

الطيبة: مصرع امرأة في حادث دهس
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقيت زادة حبيب عازم، في الخمسينيات من عمرها، مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة في حادث دهس بمدينة الطيبة، مساء الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان الحادث، حيث قدم عمليات الإنعاش للمرأة إذ وصفت جروحها بالحرجة.

الفقيدة زادة عازم

وأقر الطاقم الطبي وفاة المرأة متأثرة بجروحها الحرجة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 272 شخصا، بينهم 93 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 84 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الدهس
#الطيبة

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