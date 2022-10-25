مصرع شخصين في حادثي طرق وسط البلاد

لقي شخصان مصرعيهما في حادث طرق وقعا وسط البلاد، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن مسنا (70 عاما) تعرض للدهس من قبل مركبة عابرة على جسر "ألوف سديه" لاتجاه غرب مدينة "رمات غان". وأقر طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" وفاته على الفور في المكان.

وقبل الحادث بساعات قليلة، لقي سائق دراجة نارية (36 عاما) مصرعه إثر انزلاق دراجته النارية على شارع 44 لاتجاه مدينة الرملة.

وقدم مسعفون ومضمدون من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق الدراجة، ونقله بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه"، وهناك أقر الأطباء وفاته.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

275 شخصا بينهم 93 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 275 شخصا، بينهم 93 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.