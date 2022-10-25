  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شخصين في حادثي طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 08:39

مصرع شخصين في حادثي طرق وسط البلاد
(تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخصان مصرعيهما في حادث طرق وقعا وسط البلاد، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن مسنا (70 عاما) تعرض للدهس من قبل مركبة عابرة على جسر "ألوف سديه" لاتجاه غرب مدينة "رمات غان". وأقر طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" وفاته على الفور في المكان.

وقبل الحادث بساعات قليلة، لقي سائق دراجة نارية (36 عاما) مصرعه إثر انزلاق دراجته النارية على شارع 44 لاتجاه مدينة الرملة.

وقدم مسعفون ومضمدون من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق الدراجة، ونقله بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه"، وهناك أقر الأطباء وفاته.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

275 شخصا بينهم 93 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 275 شخصا، بينهم 93 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#مركبات
#شوارع
#ضحايا
#الرملة

مصرع شخصين في حادثي طرق وسط البلاد

مصرع شخصين في حادثي طرق وسط البلاد

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر
حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

2022-10-25

تشكيل لجنة نسائيّة لمكافحة الجريمة في جسر الزرقاء
تشكيل لجنة نسائيّة لمكافحة الجريمة في جسر الزرقاء

2022-10-24

اللد: تمديد اعتقال مشتبه بقتل رباب أبو صيام
اللد: تمديد اعتقال مشتبه بقتل رباب أبو صيام

2022-10-24

الأكثر قراءة

عدوان ثان خلال أيام: إسرائيل تشن غارات على دمشق

عدوان ثان خلال أيام: إسرائيل تشن غارات على دمشق

2022-10-24
استطلاع: لا حسم واضحا قبل أسبوع من انتخابات الكنيست

استطلاع: لا حسم واضحا قبل أسبوع من انتخابات الكنيست

2022-10-24
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

2022-10-24
اعتقال زوجة منتخب جمهور وآخرين بشبهة تهديد رجل أعمال

اعتقال زوجة منتخب جمهور وآخرين بشبهة تهديد رجل أعمال

2022-10-24
سباق على أصوات المهاجرين الروس والأوكرانيين بانتخابات الكنيست

سباق على أصوات المهاجرين الروس والأوكرانيين بانتخابات الكنيست

2022-10-24