  2. محليات
  3. أخبار محلية

بعد 9 أيام من الإضراب: مدرسة "السلام" في الطيبة تفتح أبوابها الخميس

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 23:13

بعد 9 أيام من الإضراب: مدرسة "السلام" في الطيبة تفتح أبوابها الخميس
من أمام إعدادية السلام بالطيبة، خلال الإضراب ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أنهت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "السلام" الإعدادية في الطيبة، إضرابها مساء الأربعاء، وذلك بعد أيام أُغلقت فيها أبواب المدرسة وعُلّقت الدراسة، بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية فيها.

وستفتتح المدرسة أبوابها الخميس، بعد تسعة أيام إضراب ومداولات وجلسات حثيثة قامت بها لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، مع البلدية ووزارة التعليم، من أجل إصلاح وتعديل وجلب كلّ ما تحتاجه المدرسة.

وذكرت اللجنة في بيانها أنه "لولا التكاتف والتكافل من قِبل الأهل، لما خطَوْنا خطوة واحدة، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وقالت: "عملنا جاهدين لنصل إلى هذا المقام الذي هو حقّ وليس منة من أحد، ولو أن كل مسؤول قام بواجبه وأدى أمانته كما يجب، لما وصلت المدرسة إلى هذا الحال".

وأضاف البيان: "نعلمكم بهذا واستنادا إلى التزام مفتش الوزارة (وزارة التعليم) بأمن وأمان المدرسة، وأنها معَدّة اليوم لاستقبال أبنائنا، وبعد بحث وتداول اللجنة في التزام الوزارة وتحملها كامل المسؤولية على كاهلها، فإننا قررنا وحرصا على مصلحة أبنائنا أن نعتمد على هذا الالتزام من قبل الوزارة، وقررنا أن نعلِّق الإضراب، ونعلمكم أننا... نتعهد أمام الله وأمامكم أننا لن نُلدغ من تصريح الأمن والأمان الذي أُعطي في يوم 1/9/2022".

وذكرت اللجنة أنها "ستتأكد عن طريق مختصين حياديين، من صحة التزام الوزارة، وبناءً عليه نحمل مسؤولية أمن وأمان أولادنا في أعناق الوزارة والبلدية وإدارة المدرسة".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#إضراب
#إنهاء الإضراب
#مدرسة السلام
#لجنة أولياء أمور الطلاب

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صدمة في جلجولية بعد مقتل الشاب مطلق: خوف من السير في شوارع البلدة
صدمة في جلجولية بعد مقتل الشاب مطلق: خوف من السير في شوارع البلدة

2022-10-26

اعتقال ستة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية
اعتقال ستة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

2022-10-26

في الذكرى السادسة والستين لمجزرة كفر قاسم...
في الذكرى السادسة والستين لمجزرة كفر قاسم...

2022-10-26

الأكثر قراءة

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

2022-10-25
لا تحمّلوا

لا تحمّلوا "عرين الأسود" فوق طاقتها

2022-10-25
العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

2022-10-25
عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

2022-10-25