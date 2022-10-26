بعد 9 أيام من الإضراب: مدرسة "السلام" في الطيبة تفتح أبوابها الخميس

أنهت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "السلام" الإعدادية في الطيبة، إضرابها مساء الأربعاء، وذلك بعد أيام أُغلقت فيها أبواب المدرسة وعُلّقت الدراسة، بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية فيها.

وستفتتح المدرسة أبوابها الخميس، بعد تسعة أيام إضراب ومداولات وجلسات حثيثة قامت بها لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، مع البلدية ووزارة التعليم، من أجل إصلاح وتعديل وجلب كلّ ما تحتاجه المدرسة.

وذكرت اللجنة في بيانها أنه "لولا التكاتف والتكافل من قِبل الأهل، لما خطَوْنا خطوة واحدة، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وقالت: "عملنا جاهدين لنصل إلى هذا المقام الذي هو حقّ وليس منة من أحد، ولو أن كل مسؤول قام بواجبه وأدى أمانته كما يجب، لما وصلت المدرسة إلى هذا الحال".

وأضاف البيان: "نعلمكم بهذا واستنادا إلى التزام مفتش الوزارة (وزارة التعليم) بأمن وأمان المدرسة، وأنها معَدّة اليوم لاستقبال أبنائنا، وبعد بحث وتداول اللجنة في التزام الوزارة وتحملها كامل المسؤولية على كاهلها، فإننا قررنا وحرصا على مصلحة أبنائنا أن نعتمد على هذا الالتزام من قبل الوزارة، وقررنا أن نعلِّق الإضراب، ونعلمكم أننا... نتعهد أمام الله وأمامكم أننا لن نُلدغ من تصريح الأمن والأمان الذي أُعطي في يوم 1/9/2022".

وذكرت اللجنة أنها "ستتأكد عن طريق مختصين حياديين، من صحة التزام الوزارة، وبناءً عليه نحمل مسؤولية أمن وأمان أولادنا في أعناق الوزارة والبلدية وإدارة المدرسة".