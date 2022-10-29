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كوريا الجنوبية: مصرع 146 شخصا وإصابة 150 خلال احتفالات "الهالوين"

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 20:36

كوريا الجنوبية: مصرع 146 شخصا وإصابة 150 خلال احتفالات "الهالوين"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لقي 146 شخصا مصارعهم، السبت، وأصيب حوالي 150 في تدافع بوسط سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد "الهالوين"؛ حسب ما أعلن مسؤولون.

وصرح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي، تشوي سونغ بوم، للصحافيين في مكان الحادث فجر الأحد بالتوقيت المحلي أنه "حتى الساعة 01:30 لقي 59 شخصا حتفهم وأصيب 150 آخرون".

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات "هالوين" عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في وقت سابق، المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها "يونهاب" أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

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#كوريا الجنوبية
#الهالوين
#سيول

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